SERIE A FEMMINILE – Vince il Napoli di Pistolesi. Facile per Inter e Juventus ed esonero di coach Tesse

La domenica della serie A femminile, conferma che la Juventus Women è davvero un rullo compressore in Italia. Tre gare ed altrettanti successi, senza subire una rete. La vittima è l’Hellas Verona che viene sconfitta per 3-0, doppietta di Girelli e gol di Ceronia. L’Inter di Guarino batte per 1-4 in trasferta con l’Empoli e tra le marcatrici anche l’ex Fiorentina Bonetti. La compagine viola, domina, coglie due legni, uno su rigore con Piemonte, ma viene sconfitta nel finale dal Napoli grazie al primo centro stagionale di Acuti. Infine arriva da Pomigliano l’esonero di coach Tesse, dopo la sconfitta interna contro l’A.s. Roma.

A cura di Alessandro Sacco