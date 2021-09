Serie A 3°giornata :Toro a valanga. Che rimonta del Genoa!

Serie A 3°giornata, gare delle 15 :

Gol e spettacolo tra Cagliari e Genoa, con i padroni di casa che si portano in vantaggio con Joao Pedro che dal dischetto non sbaglia. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Ceppitelli. Pochi minuti dopo Destro riapre il match con un colpo di testa, mandando il pallone vicino il palo. Gli ospiti galvanizzati riescono a trovare anche la rete del pari con Fares. Lo stesso francese si ripete più tardi. Di testa manda la palla all’angolino, firmando così il gol vittoria .All’Olimpico di Torino i granata di Juric si impongono per 4-0 sulla Salernitana di Castori. La rete del vantaggio arriva sul finire di primo tempo con Sanabria, il quale sfrutta un cross in suo favore e di testa supera il portiere avversario. Nella ripresa Bremer firma il raddoppio. Mentre Pobega, nel finale di gara, sfrutta un rimpallo a suo favore e mette il punto esclamativo. I padroni di casa non si fermano e trovano anche la rete con Lukic, tiro all’angolino per siglare il poker finale. Sembrava terminare a reti inviolate l’altra sfida del pomeriggio tra Spezia ed Udinese,ma Samardzic, al 90′,con un tiro dal limite regala i tre punti ai friulani.