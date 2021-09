Domenica per il campionato Primavera 1 che è già arrivata alla seconda giornata di campionato. Da segnalare la vittoria per la Roma che di misura supera il Sassuolo per 1-0. Per il resto due pareggi Lecce-Bologna 1-1 e a reti bianche tra Pescara ed Empoli.

Lecce-Bologna 1-1

Roma-Sassuolo 1-0

Pescara-Empoli 0-0

A cura di Alessandro Sacco