Osimhen festeggia con tanto di fasciatura: condizioni da valutare

Il Napoli giovedì è atteso dall’ esordio in Europa League. Farà visita al Leicester. In casa azzurra ci sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori. Da Insigne, uscito malconcio dal match di ieri, a Mario Rui che ha stretto i denti, a Victor Osimhen. Il Cds, infatti, scrive: “Anche Osimhen, per la verità, ha partecipato ai festeggiamenti sotto la curva zoppicando un po’: non è passata inosservata, tra l’altro, una vistosa fasciatura al polpaccio destro (con ghiaccio). Le sue condizioni saranno valutate in vista della trasferta di giovedì a Leicester, così come quelle di Mario Rui”.