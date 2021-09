E’ entrato nel finale di gara, ma ha lasciato il segno come in tutte e tre le prime partite di campionato, Adam Ounas è un altro asso nella manica per Spalletti. L’algerino è stato anche ieri contro la Juve una spina nel fianco per gli avversari, toccando una velicità di punta da record. Come riporta la tabella della Lega Serie A, Ounas ha raggiunto i 33,99 km/h, risultando per distacco il più veloce sul terreno di gioco.