Matteo Politano: “Dediche speciali per il mio primo gol. Anguissa? Sono davvero impressionato”

L’uomo più pericoloso del Napoli è stato anche il primo a cui la squadra di Spalletti si è affidata per inaugurare la rimonta contro la Juventus. Matteo Politano, cinque tiri, nessuno come lui, ha segnato sfruttando un errore di Szczesny quando la partita stava per scaldarsi. Si è detto fortunato, eppure anche il più facile dei gol dev’essere prima realizzato per poterne poi in certi termini parlare: «Sul tiro di Insigne ci ho creduto, sono stato fortunato perché Szczesny ha respinto sui miei piedi». Si sa, d’altronde, che la dea bendata insegua gli audaci.

Politano ha segnato nella ripresa, quando ha cominciato a sentirsi più libero di muoversi e inserirsi in area. Nel primo tempo ammette di aver avuto qualche difficoltà:

«Venivo sempre raddoppiato a differenza del secondo tempo, quando avevo più spazio». Proprio sul suo lato è arrivata la rete dell’uno a uno, lui c’era – a differenza di Rabiot, che lo stava marcando – a ricevere la corta respinta del portiere della Juventus prima di lasciarsi andare ad una tenera esultanza: «La dedica era per la mia compagna e per mia famiglia, sono molto contento di aver dedicato a loro e a tutto lo stadio questa grande gioia».

Nell’emozione del momento, Politano – che vanta anche quattro recuperi e una partita a tutto campo – si ferma e ripensa al gigante debutto di Anguissa:

«Sono stupito, è arrivato da appena due giorni ma si è già integrato benissimo. E’ stato tra i migliori in campo». Rientra nell’elenco anche Politano che si sblocca e ora insegue i dodici gol della scorsa stagione per fare ancora meglio con l’allenatore che gli aveva dato fiducia all’Inter e che continuerà a puntare su di lui a Napoli .

F. Tarantino (Cds)