La panchina dà sempre il suo contributo. I voti de Il Mattino

6 Ounas

Più dinamico di Elmas, senz’altro. La Juve si mette a cinque e ci vuole anche un po’ di genio per scardinare il catenaccione di Allegri in chiave moderna.

6 Lozano

Nell’uno contro uno con Kulusevski arriva molle. Poi però trova vivacità, piede ed è sua l’incursione che porta al calcio d’angolo da cui arriva il gol vittoria.

6 Zielinski

Si piazza trequartista, con Ounas che si sposta largo per fargli spazio, con lui arriva la fantasia e una serie di incursioni che mettono la Juve spalle al muro.

sv Petagna

L’eroe di Genova non riesce a trovare lo spunto per fare il bis. Ma deve tener palla e deve provare ad allungare la squadra nell’unico momento della gara in cui la Juve fa un po’ di pressione.

sv Malcuit

Entra su palla ferma e si piazza su De Ligt ma non ha nessuna occasione per far vedere a che punto è la sua condizione. Di certo servirà il suo apporto, perché il ciclo è complicato.