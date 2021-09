Partita nel complesso positiva per Irrati (6,5, continuava a sistemarsi la maglietta, troppo stretta?), la scelta di Rocchi si è rilevata vincente. Ha dato fiducia alla stessa “squadra” che aveva aperto la stagione in Frosinone-Parma (non c’era Banti al VAR, assente da allora salvo finire ieri in Alessandria-Brescia e oggi in Torino-Salernitana, sospensione?), ha avuto ragione. Solita sensazione di precarietà quando la partita sale di intensità, legge bene tutti gli episodi. Ha rischiato molto Chiellini su Osimhen nel primo tempo, unico episodio dubbio.

CHE RISCHIO!

Intervento da dietro di Chiellini su Osimhen, quello sul destro dell’attaccante azzurro non è un pestone, più una strusciata che però toglie lo scarpino al giocatore di Spalletti. Irrati non lo ritiene da rigore, a nostro avviso il VAR (Mariani) fa bene a non intervenire, non sarebbe intervenuto comunque anche in caso di penalty, da qui la pericolosità dell’intervento del difensore.

NO RIGORE

Due contatti in area bianconera, sempre su Osimhen: prima Bonucci (non c’è spinta col braccio destro), poi Chiellini (di spalla): no rigore.

REGOLARE

Ovviamente regolare la rete di Koulibaly: è nettamente oltre tutti i difensori bianconeri, ma il pallone gli arriva da un maldestro colpo di testa di Kean.

VAR: Mariani6

Solo silent check e conferme.