Il muro di Napoli è caduto! Ieri sera primo contatto di AdL con il manager di Insigne

Dopo mesi di silenzio, di messaggi subliminali e di notizie filtrate dagli amici degli amici è andato in scena il primo colloquio a tema Insigne: da un lato De Laurentiis e dall’altro il manager di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. Un incontro a sorpresa, nel giorno della partita numero 400 del capitano con la maglia azzurra in tutte le competizioni, con la benedizione del D1OS: i due hanno chiacchierato allo stadio Maradona, poco prima dell’inizio della sfida con la Juve, gettando quantomeno le basi utili a inaugurare la trattativa mai cominciata del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Poco più di nove mesi, per la precisione, ma la certezza è che i giochi si faranno in largo anticipo soprattutto perché a gennaio, se la situazione non cambierà, Insigne guadagnerà sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. A suo tempo: l’importante è cominciare a confrontarsi e poi si vedrà. Da valutare anche le condizioni di Lorenzino, ieri costretto a uscire al 28′ st per infortunio dopo aver battuto un calcio angolo: trauma contusivo al ginocchio destro, la diagnosi. Che lo mette in dubbio per il debutto in Europa League, in programma giovedì a Leicester.

PRIMO CONTATTO

E allora, il primo contatto De Laurentiis-Insigne è servito. Servito dopo l’incontro di ieri al Maradona tra il presidente e il suo manager, Pisacane: un colloquio cordiale, utile a seminare una serenità che fino a qualche giorno fa sembrava utopia, considerando i trascorsi estivi. Anzi, il totale silenzio di un’estate trascorsa dribblando l’argomento e le potenziali riunioni annunciate e mai consumate anche quando DeLa e Lorenzo hanno condiviso per più di una settimana il medesimo hotel di Roccaraso, in ritiro. Il passato è alle spalle e ora bisognerà scrivere un futuro. L’Inter resta vigile, ancora molto interessata dopo il tentativo e l’offerta di agosto: 10 milioni di euro più il cartellino di Sanchez, puntualmente rifiutata dal Napoli.

Fonte: F. Mandarini (CdS)