“Non abbiamo mai sospeso i pagamenti dei contributi ma solo sospeso il controllo federale. I contributi si pagano, non abbiamo l’autorità per revocarli. È stata una decisione interna, abbiamo sospeso il controllo perché per i club è in corso un processo di rateizzazione.” Lo ha dichiarato Gabriele Gravina in una conferenza stampa con gli olimpionici prima del Gran Premio di Formula Uno di Monza rispondendo a quanto pubblicato dal quotidiano La Verità.