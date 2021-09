DAZN continua a dare problemi agli abbonati. Ieri sul gol di Koulibaly

Dalla prima giornata di campionato con la piattaforma di DAZN gli abbonati hanno avuto problemi con la visione delle partite di Serie A. Continue interruzioni e visione a singhiozzo, è ciò che lamentano gli utenti, e ieri in particolare, proprio sul gol di Koulibaly, che ha dato la vittoria al Napoli sulla Juve, come riporta oggi Repubblica. “I singhiozzi di Dazn che in molte zone d’Italia s’è di nuovo impallata in occasione del 2-1 (un disservizio che ha fatto infuriare gli utenti e che è stato confermato dalla stessa piattaforma tv“.