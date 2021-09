Bagni: “Anguissa non è una sorpresa, fa bene anche a Fabian”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la vittoria degli azzurri contro la Juventus soffermandosi sull’ottima prova all’esordio di Frank Anguissa: “L’anno scorso la squadra è stata condizionata dai troppi infortuni. Ora è quella che ha cambiato meno, inserendo Anguissa al posto di Bakayoko. E il camerunese ha subito dimostrato le sue qualità. Non mi sorprende, lo seguo dai tempi del Reims: gestisce il pallone in maniera semplice, e nei contrasti vince sempre. Ne ha guadagnato anche Fabian Ruiz che nella ripresa è stato più efficace.

Dove si è decisa la partita? I gol sono nati tutti da erroracci. Ma il Napoli ha strameritato di vincere. Non era semplice rimontare una Juve che nel primo tempo non ha concesso nulla. Gli azzurri hanno sempre tenuto il pallino del gioco. Spalletti è riuscito a dare grande fiducia e se la squadra è in testa a punteggio pieno va applaudito il lavoro del tecnico“.