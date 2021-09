Al Maradona è AdL a far il primo passo verso Insigne

C’è un futuro molto vicino, si chiama Lorenzo Insigne. Ieri, prima della gara contro la Juve, il presidente ha incontrato allo stadio l’agente di Lorenzo. Un abbraccio e una lunga chiacchierata con il mercato sullo sfondo. Perché di rinnovo non si è parlato, non era quella la sede opportuna per farlo, ma intanto è stato il primo passo per un disgelo tra De Laurentiis e l’entourage del giocatore. È stato proprio il presidente ad avvicinarsi al procuratore di Insigne per un saluto, un gesto che può voler dire tanto viste le ruggini estive. Quanto alle condizioni fisiche di Lorenzo, uscito ieri nel finale, niente di grave. Solo tanta paura per una botta al ginocchio destro. Fonte: Il Mattino