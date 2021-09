Termoscanner di ultima generazione per velocizzare le operazioni. Reperti steward da tutta Italia

Hanno reperito steward da ogni angolo di Italia. Da ieri sono arrivati al Maradona ragazzi provenienti dall’Abruzzo, dall’Umbria e dall’intero Sud Italia. Il Napoli non ha badato a spese (c’è anche il rimborso del viaggio per chi viene da fuori) ma stavolta non si farà sorprendere come è successo il Venezia. Alla fine sono 500 steward che cureranno gli accessi ai gate dello stadio, che verranno aperti alle ore 14 e con una diretta social sui canali del club azzurro. E non ci sarà nessuna presenza di volontari della Caritas e di altre associazione per il controllo del Green Pass come in occasione della gara d’esordio. Il club azzurro pensa che alla fine saranno tra i 22 mila e i 24 mila gli spettatori del primo big match della stagione. Dunque, non proprio sold out, visto che la capienza è di 27.500 persone. «Serve la collaborazione strategica dei tifosi per evitare quello che è successo nelle ultime gare», spiega Alessandro Formisano, il responsabile marketing della società. Non sono stati giorni facili, perché la questura di Napoli ha avvertito la società e il Comune che gli assembramenti all’esterno dello stadio legati ai rallentamenti ai gate sono scene che non devono ripetersi. «Aprire i cancelli alle 14 è un gran sacrificio, non economico. La sicurezza viene prima di ogni cosa. Per noi è un sacrificio organizzativo e chiediamo pertanto ai tifosi di anticiparsi». È evidente che tra i problemi c’è l’attesa per la lettura del certificato vaccinale che spesso è stampato ed è su carta maltrattata. «Nella fase del prefiltraggio noi facciamo il controllo della temperatura, e tale scopo abbiamo ordinato 80 termoscanner di ultima generazione perché sono rapidi e moderni e ci consentono di velocizzare le operazioni di protocollo», spiega Formisano. «Il Green Pass è l’unico strumento che può consentire l’accesso all’impianto» Controlli serrati anche sugli spalti con controllo del rispetto del distanziamento e il mantenimento della mascherina. Pugno duro per i trasgressori. Saranno meno di 100 i tifosi juventini che occuperanno il settore ospite. Taormina (Il Mattino)