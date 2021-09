Spartak Mosca in scioltezza: 3-1 al Khimki

Ritorno in grande spolvero per lo Spartak Mosca dopo la sosta del campionato. I russi, nel girone europeo del Napoli, stendono 3-1 il Khimki nella 7ª giornata della Premier russa. Tutto facile per la squadra di Vittoria con le reti di Ayrton al 25′ min, Promes al 48′ min e Ponce al 65′ min, di Glushakov il gol degli ospiti. Mercoledì i russi esordiranno in Europa League contro il Legia Varsavia