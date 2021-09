Spalletti ha spaccato la passione calcistica del meridione

Allegri è stato nei pensieri di De Laurentiis, non si sa quanto il Napoli sia stato in quelli di Allegri. Spalletti non è stata la soluzione di riserva, anzi. Sta tirando su una squadra crollata proprio quando era sul punto di centrare l’obiettivo quarto posto, lavorando anche sulle motivazioni: si sono viste nelle vittorie su Venezia e Genoa, però alcuni titolari, o prime alternative (Lozano), hanno colpito in negativo nell’amichevole col Benevento perché lo spirito deve essere vivo anche in un allenamento. Allegri ha indicato il Napoli come una candidata allo scudetto e Spalletti non si è sottratto al duello dialettico: anzi, ha accettato la sfida, rinunciando come il collega alla ricerca degli alibi per le assenze. È il segnale giusto per la squadra e la tifoseria, che Luciano ha ancora una volta accarezzato spaccando la passione calcistica meridionale in due: da una parte chi tifa per la Juve, dall’altra chi tifa per il Napoli. F. De Luca (Il Mattino)