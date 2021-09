SERIE A – Napoli-Juventus 2-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo le prime due vittorie, al “Maradona” ha affrontato la Juventus dove cercava il terzo successo di fila. L’inizio sembra promettere bene, ma al primo errore passano i bianconeri. Manolas sbaglia il retropassaggio e Morata non perdona davanti ad Ospina. La gara diventa complicata per le linee a 4 e trova pochi spazi. Il portiere dei partenopei salva a fine primo tempo su Kulusevski a valanga. Nella ripresa arriva il pari dei partenopei, tiro a giro di Insigne, respinta corta di Szeszcny e Politano segna da pochi passi. Il match cambia, Napoli più aggressivo e non fa uscire gli avversari dalla sua metà campo. Il gol è inevitabile e lo fa Koulibaly, dove deposita in porta da vero rapace. Un successo che fa morale in vista anche dell’Europa League. Ecco le pagelle della sfida degli azzurri.

Top

Koulibaly 7 – Quando il difensore senegalese vede la Juventus, non solo si esalta, ma segna anche reti decisive. Tiene Morata, anche dopo il gol con naturalezza, poi è insuperabile. Nel finale segna da opportunista e fotografa i tifosi azzurri. Davvero un muro.

Mario Rui 6,5 – Il terzino sinistro portoghese aveva certamente in Bernardeschi un cliente non semplice, ma resta concentrato. Gioca la ripresa con il dolore, ma cresce in condizione ed è un vantaggio per tutti.

Anguissa 7 – Il camerunense aveva solo tre allenamenti nelle gambe, ma è come se giocasse da sempre nel Napoli. Recuperi come se piovessero, sempre sul pezzo ed è in tutte le zone del campo. Non cala neanche un attimo e lotta come un gladiatore. Ottimi segnali per il futuro.

Fabian Ruiz 6,5 – Se lo spagnolo giocasse sempre come stasera, sarebbe sempre uno dei migliori a centrocampo. Questa sera sempre aggressivo e anche alcune belle giocate. Da una sua pressione nasce il pareggio del Napoli. Continua a tenere la barra dritta. Oggi una partita davvero positiva.

Politano 6,5 – L’esterno destro, aveva bisogno di un gol per sbloccarsi e anche nel primo tempo a tratti sembrava in confusione. Nella ripresa entra con un altro spirito, cross che Osimhen non ci arriva. Realizza da vero rapace dell’area di rigore e poi gioca con carattere.

Ounas 6,5 – Rispetto alla sfida con il Benevento, cerca meno il dribbling, però è più concreto. E’ una spina nel fianco della Juventus e tiene alta la squadra azzurra. Giocatore che sembra interpretare il volere spallettiano.

Insigne 6,5 – Inizio del capitano incoraggiante, un paio di giocate per i compagni, come per Politano. Sempre coinvolto per 25 minuti. Cala nel finale di primo tempo dove rischia il retropassaggio di testa. Il suo “tiro a giro” porta al pari di Politano. Esce per un problema muscolare e nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Flop

Manolas 5 – Peggior inizio per il difensore ex Roma non poteva esserci. Errore in fase di retropassaggio e Morata non sbaglia. Appare ancora frastornato, anche in un passaggio al limite. Nella ripresa meglio, anche con l’aiuto di Koulibaly, però certamente deve essere più sul pezzo per evitare altre serate complicate.

A cura di Alessandro Sacco