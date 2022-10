SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Goleada dell’A.c. Milan e Giacinti scatenata. Successo di misura per l’A.s. Roma

In attesa della gara di domani della Juventus Women, in casa contro l’Hellas Verona, le sue avversarie vincono e nel caso dell’A.c. Milan dilagano. Le rossonere battono per 1-8 la Lazio con Giacinti autrice di ben 4 gol, poi doppietta di Tomas, Boqete e Cortese. L’A.s. Roma vince per 1-2 sul campo del Pomgliano che tiene botta e seconda rete anche di Moraca. Terzo successo del Sassuolo, stavolta in casa contro la Sampdoria.

Lazio-A.c. Milan 1-8

Pomigliano femminile-A.s. Roma 1-2

Sassuolo-Sampdoria 2-0

A cura di Alessandro Sacco