Questione stadi – Alla Camera si discute la capienza al 75%

C’è voglia di “normalità”, e questo è un dato di fatto, ed essa prevede anche tanta voglia di stadio. Infatti, in questa giornata, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, saranno sold out gli stadi di Napoli, Milano e Roma. Il traguardo del 50 per cento della capienza è vicinissimo per Napoli-Juve di oggi (27mila spettatori), Roma-Sassuolo (29mila) e Milan-Lazio di domani (poco meno di 38mila). Alla Camera è stato proposto di passare dal 50 al 75 per cento negli stadi e dal 35 al 50 nei palazzetti attraversi alcuni emendamenti varati da Pd, 5 stelle e Lega. La prossima settimana sarà decisiva: il lavoro in Commissione deve chiudersi in 6-7 giorni per poi portare il provvedimento in Aula subito dopo.