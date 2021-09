Niente rifinitura e arrivi nella notte: anche questo è Napoli/Juventus

“Ospina è arrivato in ritiro nella notte. Per Osimhen niente allenamento”, titola stamane Il Mattino. Sono arrivati sul filo di lana molti uomini della rosa di mister Spalletti. Lavoro di scarico e recupero per Osimhen di rientro dagli impegni con la nazionale nigeriana, niente rifinitura con i compagni. La presenza di Osimhen e Ospina nella partita di Leicester, avendo entrambi partecipato con le loro nazionali a partite in zone rosse, è, però, ancora vincolato all’arrivo dell’ok del governo inglese e dell’Uefa. Problemi burocratici che dovrebbero risolversi, con il nigeriano a guidare l’attacco e Ospina tra i pali: il colombiano è arrivato nella notte nel ritiro degli azzurri all’hotel Palazzo Caracciolo.