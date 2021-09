Nicola Amoruso, ex Calciatore: “Il Napoli? Una squadra matura…”

Alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Juventus e Napoli Nicola Amoruso:

“La Serie A si è decisamente livellata lassù. E il Napoli avendo cambiato poco e aggiunto Spalletti è pienamente in corsa. Il Napoli? Una squadra matura, forte di testa dopo le prime due giornate di campionato. E con il top player in panchina, Luciano Spalletti. Non so quali fossero i piani di mercato del club, però questa rosa resta validissima e le concorrenti non è che si siano rinforzate in maniera così netta. Anzi”.