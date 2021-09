Lozano: “I tifosi tengono moltissimo a questa partita, sono fondamentali”

La partita con la Juventus con addosso la maglia del Napoli. «Entrare dalla panchina e andare in gol…che momento, me lo sono goduto al massimo». La ricorda perfettamente Hirving Lozano la sua prima volta contro i bianconeri, a Torino. «Riuscimmo a recuperare tre gol, ma alla fine perdemmo. Fu una gara emozionante, un ricordo che porto sempre con me. I tifosi a Napoli vanno matti per la squadra e ti ricordano sempre di dover battere la Juventus, tengono molto a questa partita».

«Stimo molto Dybala, è sempre un piacere fermarsi a parlare quando ci affrontiamo. Ma in campo diamo il massimo per vincere. La Juve è una grande squadra, sarà una gara bella da giocare, veniamo da due vittorie e questo ci dà fiducia» ha continuato il messicano nella presentazione del match ai canali della Lega Serie A «L’infortunio è stato duro, ma sono tornato al meglio. Ora devo ritrovare la miglior forma possibile. La cosa importante al momento è che la squadra vada bene, migliori e raggiunga sempre l’obiettivo. Io cerco di dare il massimo, siamo un bel gruppo e abbiamo intesa. Dobbiamo crescere tutti insieme se vogliamo fare una grande stagione». Il primo Napoli-Juventus di Luciano Spalletti: «Quello che ci dice di più è di cogliere il momento e dare il massimo, dall’inizio alla fine della gara» le parole di Lozano. «Dobbiamo sacrificarci per la squadra e non far calare mai l’attenzione. Gli piace allenare e si vede durante la settimana. Il ritorno dei tifosi allo stadio è fondamentale, c’è tutto un altro clima e lo sentiremo soprattutto contro la Juventus».

