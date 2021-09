LIVE SERIE A – Napoli-Juventus, gli azzurri sono arrivati al “Maradona”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Irrati; Ass1: Passeri; Ass2: Costanzo; IV: Ayroldi; VAR: Mariani; AVAR: Meli

16,27 – Il pullman del Napoli è arrivato al “Maradona”

16,19 – In attesa della partita Napoli-Juventus, discreta l’affluenza fuori dal “Maradona” e sembra con meno problemi rispetto alle gare casalinghe precedenti.

16,12 – Sul twitter della Juventus il video dello stadio “Maradona” dove alle ore 18,00 la squadra di Allegri affronterà il Napoli. Dal cuore dello Stadio Diego Armando Maradona, fino al campo Pronti alla sfida?

Questo pomeriggio allo stadio “Diego Armando Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà per la terza giornata Napoli-Juventus. In casa azzurra sicure le assenze di Meret, Ghoullam, Lobotka e Mertens, mentre recupera Zielinski. Per i bianconeri certa l’assenza di Chiesa, ma anche di Cuadrado, Alex Sandro, Danilo, Dybala, Bentancur e Kayo Jorge, per la gara di domani pomeriggio. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

