Ritorno in campo amaro per il Leicester dopo la sosta per le nazionali. Le Foxes, avversarie del Napoli Giovedì in Europa League, perdono 1-0 in casa con il Manchester City nella 4a giornata di Premier League. Decisiva la rete di Bernardo Silva nella ripresa al 17′ min. Brutto campanello d’allarme per gli inglesi in vista della sfida con gli azzurri