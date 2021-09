La SSCN sa che dietro questa partita c’è un’intera città

Il Napoli sa che non è una partita uguale alle altre. Sa anche che dietro la squadra c’è un’intera città anche quella che per restrizioni Covid, impegni, scelta non potrà essere sugli spalti. Sa anche che oggi, già prima delle 18.00 la città si fermerà, per prepararsi all’evento. E’ un appuntamento, anche virtuale, quello che la SSCN dà, attraverso un tweet ai sostenitori azzurri:

Noi giochiamo spinti dai nostri meravigliosi tifosi, da tutti voi! Da chi viene allo stadio e da chi resta a casa. Vogliamo dire a tutti quelli che stasera non potranno esserci, che sentiremo ogni vostro grido di incitamento. Sappiamo che siete con noi! 💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/SMfjmmKuPP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 11, 2021