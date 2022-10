Il Maradona  apre i battenti  già alle ore 14: Formisano: “Acquistati tantissimi smartphone per i controlli”

Chi ha tempo, non ne perda in fila: Napoli-Juve comincia alle 18 ma alle 14, con largo anticipo, e per evitare che si resti nel «traffico», al Maradona verranno aperti i cancelli. «Per fare in modo che ci sia un afflusso regolare. Ma servirà l’aiuto della gente». Alessandro Formisano, l’head of operation del club azzurro, rinnova l’invito ai tifosi di muoversi con anticipo e ribadisce che pure stavolta il servizio sarà imponente: «Abbiamo acquistato altri sessanta smartphone utili per il controllo del Green Pass. Verranno aperti tutti i varchi disponibili e impiegheremo un numero di steward rassicurante: con il Benevento, lunedì, ce n’erano 220. Ai tornelli, sin dalle due del pomeriggio, faremo una diretta Facebook per dimostrare lo sforzo a cui ci sottoponiamo. Ma la gente sa che siamo in una situazione fuori dall’ordinario e che vanno fatti controlli alle documentazioni». Napoli-Juve non è mai stata una partita come le altre, non lo sarà neanche stavolta, anche il tutto esaurito (per la metà dei posti disponibili) rischia di non essere neppure sfiorata: diciassettemila biglietti venduti, ieri sera. L’attesa c’è ma non per tutti quelli che potrebbero entrare al Maradona.

Fonte: CdS