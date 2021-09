FOTO – Nuovo look da napoletano per Anguissa, prima di Napoli-Juve

Zambo Anguissa, nuovo centrocampista del Napoli, è entrato subito nei ritmi della squadra partenopea. Anche Luciano Spalletti, ieri, in conferenza stampa, ha chiaramente detto che oggi nella gara contro la Juve lui ci sarà, «Anguissa ha subito fatto capire che a questi livelli può starci, domani sarà titolare». D’altro lato, la scelta è stata anche un pò obbligata visti gli infortuni, però sta di fatto che il giocatore camerunense è pronto per l’avventura in azzurro. Come dimostra anche il suo nuovo taglio di capelli da napoletano prima di Napoli-Juve.