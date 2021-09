(Formazioni) Napoli-Juventus, Elmas sarà nel centrocampo a 3. Allegri ha deciso il partner di Morata

Questo pomeriggio allo stadio “Diego Armando Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà la Juventus per la terza giornata di campionato. In casa azzurra, la buona notizia sono i rientri di Ospina, arrivato alle ore 23,00, ma anche di Osimhen ed Elmas. Quest’ultimo giocherà nel centrocampo a 3. Zielinski andrà in panchina. Attacco completato da Politano e Insigne ai lati. Per i bianconeri sarà un 3-5-2 con Kulusevski in vantaggio su Kean per affiancare Morata. Tante assenze tra infortuni (Kajo Jorge, Chiesa e Cuadrado), oltre che i sudamericani che non verranno rischiati. Infine nella lista c’è il recupero di Ramsey

Fonte: CdS