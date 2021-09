Face to face tra panchine: “Vinco per la prima volta e mi fai la morale?”

Face to face tra Allegri e Spalletti in conferenza stampa documentato e riportato da Dazn. L’allenatore della Juventus si è “lamentato” dell’atteggiamento di Spalletti in panchina, dopo la vittoria. Il tecnico del Napoli, in maniera molto tranquilla gli ha risposto: “E’ la prima volta che vinco contro di te e tu mi fai la morale?”

Da ricordare, infatti, che i confronti precedenti tra i due tecnici erano tutti a vantaggio di Max Allegri.