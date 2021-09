DAZN – Spalletti: “Dobbiamo dare tutti qualcosa di più, anche io”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della gara vittoriosa del Napoli contro la Juventus, interviene ai microfoni di Dazn: “Tra primo e secondo tempo si prova sempre a fare qualcosa, quindi nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più, trovando maggiori sbocchi. Parlare di Koulibaly è quasi scontato…Lui ha sempre qualche punto in più degli altri, lo devi vedere da vicino, è una roba da non credere. Un vero e proprio comandante, di spessore e di personalità. Manolas dice che siamo fortissimi, è vero, ma bisogna essere quello che si fa, non quello che si dice. La vittoria può non sembrare nettissima, ma io ritengo sia meritata, poi ovviamente ci sono cose da migliorare, soprattutto nelle costruzione della manovra. Anguissa ci dà molto, il suo arrivo è stato fondamentale, ma adesso bisogna fare di più, dare di più, anch’io devo dare qualcosa in più a questa squadra. Ma ci sono tante cose buone su cui poter lavorare, anche sul lavoro passato di Gattuso. Mi viene in mente Ospina, che rientra e diventa protagonista, certo, quando hai due grandi giocatori nello stesso ruolo, e questo ruolo è quello del portiere, diventa difficile, ma lui ha dimostrato di volersi mettere a disposizione…”