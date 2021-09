DAZN – Koulibaly: “Ho voluto fotografare la gioia, ora bisogna continuare”

Voleva fotografare la sua gente, la sua curva, il suo entusiasmo. Koulibaly ha preso la macchina fotografica e lo ha fatto subito dopo il gol. A fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Sì, volevo fotografare i tifosi, noi vinciamo per loro, loro sono qui per noi e rivederli ci rende felici. Abbiamo lavorato per poter vincere la partita, ma possiamo fare di più e meglio, ma è veramente troppo presto per parlare di obiettivi a lungo termine, noi dobbiamo pensare esclusivamente a noi. E senza esaltarci. Sono andato ad abbracciare Lorenzo perchè io e lui abbiamo un bel rapporto, ci vogliamo bene. Ha corso finchè ha potuto…”