DAZN – De Laurentiis: “Ho scelto Spalletti perchè non ha fantasmi nel suo ego, lo ringrazio…”

Al termine della gara ai microfoni di DAZN c’è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Buon inizio e devo ringraziare Spalletti che ha inquadrato la squadra e le ha dato un gioco. Era una partita che si poteva vincere più agevolmente, dispiace per l’errore inziale, ma va bene così. Ringrazio il mio tecnico, la mia squadra ed il dodicesimo, perchè l’educazione è stata encomiabile. Purtroppo noi viviamo un momento difficile, ma giocare con questa continuità è impossibile, non si può combattere contro tutti. Sono contento di dover giocare contro il Liecester, ma abbiamo comunque un problema, quello di doversi fare “accettare” da Boris Johnson, altrimenti giocare senza portiere sarebbe impossibile. Fortunatamente l’Europa League scende in campo giovedì, quindi c’è ancora qualche giorno, ma io spero che si arrivi alla risoluzione del problema già prima, per la Champions. Ho scelto Spalletti perchè è un diligente, con lui si può parlare, non ha fantasmi nel suo ego, non si offende per qualsiasi chiarimento richiesto, come invece fanno altri…”