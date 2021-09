DAZN – Chiellini a fine gara: “Meritavamo almeno il pari”

A fine gara ai microfoni DAZN interviene Giorgio Chiellini: “Il risultato non ci è favorevole, ma io sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona gara, meritavamo almeno il pari, ad ogni modo, però, parlare poco e lavorare tanto. Questa squadra, così come è costruita poteva giocare solo così contro il Napoli, anche perchè non sono di certo molte le squadra che sanno concedere così poco ad una squadra come il Napoli. Certo, non ci aspettavamo di stare a questo posto in classifica, ma tra tre giorni siamo in campo di nuovo e avremo dalla nostra anche i compagni che stasera non hanno giocato”