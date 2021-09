DAZN – Allegri: “Quando perdi devi stare zitto e lavorare, ma non è tutto negativo”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine della gara contro il Napoli interviene ai microfoni DAZN: “In questo momento va così, c’è solo da continuare a lavorare, il nostro portiere comunque non ha fatto particolari interventi, nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita. Quando perdi devi solo stare zitto e lavorare. Al momento tutti gli errori vengono puniti, poi verranno dei momenti in cui le cose andranno diversamente. Non è facile venire a giocare a Napoli, ma ai ragazzi non ho niente da rimproverare. Ho visto cose comunque positive. Adesso bisogna rincorrere e riavvicinarsi alle zone che più ci competono. Momento complicato, va bene, ma ne ho passati di peggiori, ora conta far bene nell’ esordio Champions e poi concentrarsi per la gara con il Milan.”