Dario Hubner, ex Calciatore: “”L’Inter è ancora una buona squadra, Lazio, Napoli e Roma faranno un buon campionato e la Juve tornerà…”

A TMW, l’ex attaccante Dario Hubner:

“L’Inter è ancora una buona squadra, Lazio, Napoli e Roma faranno un buon campionato e la Juve tornerà fuori. I nerazzurri li vedo davanti a tutti. La Serie A sarà competitiva, anche il Milan può giocare per lo scudetto, se lo giocheranno in sei squadre e molto dipenderà anche dalle coppe europee. Inter? Ho avuto un’ottima sensazione, è stato perso Lukaku ma ha preso Correa e Dzeko. Ora ci sono tre punte forti, il reparto è migliore. I nerazzurri hanno cambiato il modo di giocare con Inzaghi e la squadra può dare tantissimo. Giroud e Ibrahimovic possono giocare insieme? Guardando da fuori dico di sì ma la domanda deve essere fatta a Pioli. Entrambi dovranno correre tanto. Immobile? Deve migliorare tanto in campo europeo, lì non fa paura. All’Italia manca un Lewandowski. Juventus senza CR7? Perdere 25 gol non è semplice ma cambierà il modo di giocare. Dybala segnerà di più, Morata invece non farà mai 25 gol in campionato. Kean fisicamente e tecnicamente c’è. dipenderà dalla testa”.