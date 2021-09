Brutta sconfitta per il Legia Varsavia alla ripresa dopo la sosta. La squadra di Michniewich cade 1-0 a Wraclow contro la Slask nella 7ª giornata del campionato polacco. Decisiva la rete di Marin al 84′ min. Brutto segnale per i polacchi che scenderanno in campo mercoledì in casa dello Spartak Mosca nella prima giornata di Europa League