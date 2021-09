Aurelio De Laurentiis: “Napoli-Abruzzo, ecco per quanti anni durerà l’intesa”

Il Napoli e l’Abruzzo, un matrimonio d’intesa che durerà ancora molto tempo, visto anche i buoni rapporti tra il presidente della Regione Marsilio, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo a rete 8 ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto tra le parti. “Tra il Napoli e l’Abruzzo c’è un accordo saldissimo. Sono sei anni più altri sei di partnership e noi qui in Abruzzo stiamo benissimo. La cosa straordinaria è che dista poco: da Roma c’è il gruppo Filmauro che detiene il Napoli ed altre attività, stare ad un’ora e mezza da Roma e da Napoli è straordinario. Per ogni problema, si può fare un salto in una delle due città. Castel di Sangro ha una impiantistica sportiva fuori dal comune, poi c’è Rivisondoli che ha dotazioni alberghiere di grande livello. Per me è stata una grande scoperta, non conoscevo questi posti di montagna e devo ringraziare il presidente della Regione Marsilio per averci ospitato con benevolenza e dandoci dei servizi improntati al massimo della qualità. In Abruzzo c’è qualità e si può lavorare molto bene”.

La Redazione