Zazzaroni: Il Napoli aveva cercato Allegri, ecco perché saltò tutto”

Il giornalista Ivan Zazzaroni, in vista del big match di domani al Maradona, ha svelato un retroscena riguardante l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco quanto si legge sulla edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il tecnico ha scelto di tornare alla Juventus rinunciando al Real. A Madrid l’agente Giovanni Branchini era riuscito a spuntare un eccellente accordo triennale: 8 milioni e mezzo a stagione pieno di bonus e ‘tutele. Prima della chiamata di Agnelli l’aveva cercato proprio il Napoli (puntuali e sempre affettuose le telefonate di De Laurentiis). Nel corso della lunga trattativa, però, alcuni passaggi contrattuali non erano stati del tutto chiariti e avevano finito per moltiplicare rinvii, riflessioni e dubbi. Quando ha accettato di guidare la rifondazione tecnica che aveva invano caldeggiato due anni prima, Allegri sapeva perfettamente che non c’era (più) trippa per gatti, che il gruppo aveva perso per strada l’identità juventina e che non sarebbe potuto andare oltre due, massimo tre acquisti. Sapeva inoltre che Ronaldo e la società si sarebbero separati consensualmente”.