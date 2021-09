Venditti, giornalista: “Se il Napoli non batte la Juve c’è da preoccuparsi”

Su Radio Marte, è intervenuto Marco Venditti, giornalista, ecco le sue parole: “La situazione della Juve era più complessa del solito, si sperava di avere Cuadrado ma per un problema intestinale è rimasto in Colombia, grossa occasione per il Napoli per poter battere questa Juventus, se il Napoli non batte questa Juve c’è da preoccuparsi…I titolari non saranno malvagi ma il Napoli è sempre forte e bisognerebbe presentarsi con la migliore formazione. Ovviamente mancano dei pezzi da 90, come Chiesa“.