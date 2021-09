UFFICIALE: Disservizio di ticketone sui biglietti di Udinese-Napoli!

L’Udinese tramite un comunicato ufficiale, si è scusato con i tifosi per via di un disservizio relativo alla vendita dei biglietti, ecco il comunicato dei friulani:

“Udinese Calcio si scusa con tutti i propri tifosi ed ex abbonati che stanno riscontrando un disservizio nell’acquisto dei tagliandi per Udinese –Napoli. A causa di un problema tecnico sulla piattaforma Ticketone e non ascrivibile al Club, non è possibile acquistare il biglietto selezionando il posto desiderato. Attualmente la piattaforma Ticketone, infatti, consente l’acquisto solo con l’assegnazione automatica del miglior posto disponibile. Udinese si è già adoperata – e continuerà a farlo – con Ticketone sollecitando un rimedio tempestivo per consentire ai nostri i tifosi e alle famiglie che sempre numerose accorrono alla Dacia Arena l’acquisto del posto preferito.”