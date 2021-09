Qualificazioni e campionati: la Fifa ha sbagliato, perchè lo sapeva!

Qualificazioni mondiali, campionati, coppe, amichevoli. Giocare a calcio, scendere in campo per gli innumerevoli impegni e le continue competizioni, sta diventando, sempre di più, una lotta contro il tempo. Si è giunti ad un punto in cui alcuni giocatori dovrebbero davvero avere il dono dell’ ubiquità. Alcuni spostamenti sono impossibili e i “piani alti” che si occupano di pianificare partite e match stagionali, dovrebbero, anzi devono, tenerne conto. Cosa che, al momento, sembra proprio non si sia fatta. Riccardo Cucchi, con un tweet, affronta proprio quest’ argomento:

La Fifa ha sbagliato ad inserire un “mercoledì” di qualificazioni mondiali sapendo perfettamente che alcuni giocatori non avrebbero fatto in tempo a rientrare per le gare dei loro campionati. #NapoliJuve e non solo. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 10, 2021