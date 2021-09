Per domani rari posti disponibili, sarà sold out (Foto)

Domani pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà per la terza giornata di campionato, il big-match Napoli-Juventus. I tifosi azzurri per l’occasione stanno rispondendo presente alla vendita dei biglietti. Saranno sold-out Tribuna Nisida e Distinti Anello Superiore, a buon punto anche le due Curve. Ancora non decolla il Settore Ospiti dove potranno accedere i tifosi della Juventus residenti in Campania.

Fonte: TicketOne.it