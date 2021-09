Ospina: “Quando non sono titolare posso allenarmi al 100 per cento”

Vigilie molto particolari per Spalletti e Allegri con i tanti nazionali in giro per il mondo che sono rientrati in questi giorni: il tecnico azzurro riavrà a disposizione Ospina proprio nell’immediata vigilia del match contro la Juve. Il portiere azzurro ha parlato dal ritiro della Colombia a Barranquilla. «Negli ultimi tempi mi si è presentata questa situazione a Napoli. Ciò che mi fa restare al massimo a livello di condizione è il fatto di potermi allenare al 100 per cento quando non sono titolare, in modo da farmi trovare pronto quando dovesse presentarsi l’occasione e sempre al massimo». Giocherà Ospina anche se non si allenerà e avrà appena un giorno per recuperare energie in vista del match di domani sera al Maradona: Meret è infortunato e quindi toccherà sicuramente al portiere colombiano giocare tra i pali contro la Juve. Fonte: Il Mattino