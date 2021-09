Ospina e Cuadrado da 7: uno sempre pronto, l’altro una spina nel fianco

Allegri ha appena confermato che Cuadrado non ci sarà per il match di Napoli, fermato da una gastroenterite. Al Maradona, il bianconero, avrebbe avuto di fronte il compagno di Nazionale, Ospina. Nell’ ultima gara disputata insieme, quella che li ha visti vittoriosi per 3-1 contro il Cile, per le qualificazioni a Qatar 2022, i due colombiani hanno meritato un bel 7 in pagella. Ad assegnarlo ESPN. Il portiere resta inoperoso per tutto il primo tempo, salva nella ripresa su Pulgar e in generale si fa sempre trovare pronto sulle conclusioni avversarie. Una spina nel fianco dei cileni è stato l’esterno della Juventus, che però non è stato impeccabile in occasione della rete della bandiera degli avversari.