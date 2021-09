Il Napoli attendeva con grande trepidazione l’arrivo di David Ospina dalla Colombia e alla fine è arrivato. L’ex estremo difensore di Lille e Arsenal è atterrato all’aeroporto di Capodichino alle ore 23,00. Il tempo di arrivare in hotel a salutare Spalletti e la squadra. Domani c’è la Juventus e certamente non sarà semplice smaltire il fuso orario per una sfida così delicata. Gli altri due portieri saranno: Marfella e Idasiak, vista l’assenza per infortunio di Meret.

Fonte: calciomercato.it