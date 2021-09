Lello Carlino, Presidente del Napoli Calcio Femminile: “Si vince fuori e dentro il campo…”

Ad Azzurro Nell’Anima, Lello Carlino, Presidente del Napoli Calcio Femminile, ci fa rivivere l’impresa della scorsa stagione:

Presidente, ci racconti cos’è successo nell’ultima gara, pareggiata 2-2 contro la Roma; e della salvezza raggiunta, per sentire la sua gioia:

“Un momento che mi fa molto piacere. Perché significa che veramente ci siamo riusciti. Un’annata difficile. Però, grandissima soddisfazione. Non era quello l’obiettivo, di rimanere in Serie A. Però, abbiamo avuto la nostra lezione. Ci prepariamo ad un grande campionato, il prossimo.

Il portiere del Napoli ha anche parato un rigore al 90’: riviviamo questi momenti di Napoli-Roma:

“Non per fare paragoni tra il calcio femminile e maschile…Però, non a caso, nel femminile sono state due partire vere. Dove ci giocavamo, nei 90’, la Serie B. La Fiorentina è andata a San Marino a vincere, facendo il suo dovere. La Roma è venuta a fare una grande partita a Napoli. Questo per dirla lunga sulle differenze ed i sospetti che abbiamo sul maschile. Sulle varie partite. A me questo mi piace del femminile: l’onestà, la lealtà e la sportività. Che nel calcio, e negli altri sport, non deve mai mancare.

Nel maschile, invece, il Napoli contro il Verona…

“Io sono un estimatore di Gattuso. Perché per me ha fatto benissimo. Soprattutto nel girone di ritorno. Scarso non è. Non è che voglio fare il tecnico. Faccio il Presidente. Però, sinceramente, mi lascia molto perplesso, nei cambi che ha fatto in quella partita. Dove avevamo due centrocampisti che camminavano in mezzo al campo. E, addirittura, ha finito la partita con cinque punte. Tutto questo è strano. Stranissimo.

Demme lasciato in panchina…

“Ma Gattuso non è così scarso. Adesso tutti contro Gattuso. Però non è da lui non fare determinati cambi. E, soprattutto, non far giocare Demme. Quindi c’è qualcosa che non quadra. Però pensiamo al femminile. Perché nel maschile i sospetti sono tanti. Le voci sono tante. Mi godo il mio femminile, veramente, tutta la vita”.

Azzurro Nell’Anima ha intenzione di seguire sempre di più il Calcio Femminile:

“Mi fa piacere. Perché poi avremo anche un grande derby da raccontare. Sarà bellissimo. Contro il Pomigliano…

Comunque i vostri festeggiamenti, a fine gara, sono stati di grandissimo trasporto:

“Abbiamo festeggiato più del dovuto questa salvezza. Ma non c’era niente da festeggiare. Perché non erano questi gli obiettivi. Però, per come stava andando il campionato, per tutte le vicissitudini ed anche tanta sfortuna, veramente l’abbiamo presa come la vittoria di uno scudetto. Perdere la Serie A, per noi sarebbe stato un dramma. Quindi è giusto che tutti soci, tutti quelli che fanno parte di questa società, abbiano sorriso. Ce lo meritavamo, dopo un anno pandemico. Non solo dal lato economico, ma soprattutto sportivo.

Adesso il suo Club ha intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi, nella prossima stagione:

“Abbiamo cominciato con la conferma del Mister Pistolesi. Prima pedina fondamentale. Il merito della permanenza in Serie A è suo. Con i 13 punti del girone di ritorno, rispetto al solo punto dell’andata sotto la gestione Marino, la dice lunga sul cammino che ha fatto questo allenatore. Sicuramente con un’altra squadra. Perché a gennaio siamo intervenuti sul mercato. Però, alla fine, i nuovi acquisti han giocano anche poco. Devo poi dare merito a Nicola Crisano, alla Direzione Generale, che mi ha messo in sicurezza il Club. Con un’immagine completamente diversa. E con queste due pedine ricominciamo a ristrutturare. A fare una squadra come si deve. Ma non solo sul campo. Anche all’esterno. Perché io dico sempre che si vince fuori e dentro il campo”.

Fonte: TLC “Azzurro Nell’Anima”