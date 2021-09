Leicester-Napoli, incubo quarantena: Osimhen e due azzurri in ambasciata

Osimhen non è rientrato ieri a Napoli, niente allenamento quindi: Victor svolgerà solo oggi la seduta di rifinitura, un unico allenamento quindi prima della Juve. L’attaccante nigeriano è arrivato in aereo a Roma ed è rimasto a dormire lì perché stamattina dovrà sbrigare pratiche burocratiche: sarà all’ambasciata per il visto da cittadino extracomunitario, documento necessario per poter entrare in Inghilterra e prendere parte alla prossima trasferta di Europa League del Napoli di giovedì a Leicester. Ma servirà poi anche l’ok dell’Uefa e delle autorità inglesi per le normative anti Covid avendo Osimhen preso parte a una partita con la Nigeria che si è giocata in zona rossa. A rischio ci sono anche Ospina e Koulibaly che hanno giocato con le loro nazionali in zone rosse ma il difensore senegalese è squalificato nelle coppe europee e comunque salterebbe la trasferta contro il Leicester. Per sbloccarsi il tutto il Napoli attende l’ok da parte degli organismi sportivi internazionali che dovrà passare attraverso l’ok delle autorità politiche inglesi. A Roma c’è anche Elmas: il centrocampista macedone è rimasto nella Capitale dopo il rientro dall’impegno con la nazionale della Macedonia del Nord (pareggio interno 0-0 mercoledì sera contro la Romania con l’azzurro che è rimasto in campo tutta la partita) e anche lui deve assolvere, come Osimhen, alla pratica burocratica per il rilascio del rinnovo del visto per cittadini extracomunitari. Anche Elmas, quindi, disputerà un solo allenamento a Castel Volturno, quello di rifinitura di oggi pomeriggio in vista della sfida di domani al Maradona contro la Juventus. E a Roma stamattina arriverà anche Rrahmani, il difensore kosovaro dovrà avere il rinnovo del visto di soggiorno per cittadino extracomunitario, documento necessario per poter poi volare in Inghilterra. Ma intanto la situazione per le normative di Covid da rispettare per poter entrare in Gran Bretagna non è ancora risolta e il Napoli attende l’ok per poter far partecipare alla trasferta Ospina e Osimhen. Il club azzurro ci sta lavorando in questi giorni e continuerà a farlo per avere il via libera per la trasferta con il Leicester ed è in attesa della decisione dell’Uefa che potrebbe anche pensare di spostare in campo neutro le partite programmate in Inghilterra oppure predisporre l’inversione del campo: R. Ventre (Il Mattino)