Insigne e Kean, “staffetta” in Nazionale, face to face al Maradona

Lorenzo Insigne e Moise Kean. Staffetta in Nazionale, domani si ritroveranno di fronte allo Stadio Maradona. Il bianconero sembra maturato, non più il ragazzino che Mancini vide impegnarsi poco o nulla contro San Marino.

Qualche altro incrocio di voci tra i due c’è stato. Quest’estate Insigne è stato accostato all’Everton, allora squadra di Kean. Il fantamercato parlò di uno scambio tra i due, così come, prima del colpo a sorpresa di Kean, lo stesso Insigne era stato accostato più volte alla Juventus in queste continue sliding doors tra i due giocatori. Ancora più suggestiva fu la trama ordita dai rumors di mercato nel 2020, riguardante Kean, anche se forse un fondo di verità c’era. Moisè avrebbe dovuto sostituire Arek Milik, in rotta di collisione con il Napoli. Sarebbe venuto sotto il Vesuvio al posto di Hirving Lozano. Insigne oltre al talento ha esperienza. Domani saranno 400 le presenze con il Napoli. Un bel traguardo, meglio se capita contro la Juventus, a cui Lorenzo segna da tre partite consecutive. In Nazionale può starci “la staffetta”, ma al Maradona, domani, il capitano azzurro, vuole essere lui il protagonista.

Il Mattino