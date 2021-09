Il centrocampo, tormento per Spalletti, è il reparto con i maggiori problemi

All’assenza di Demme si è aggiunta quella di Lobotka (elongazione del bicipite femorale destro, lo slovacco ieri ha cominciato le terapie), ieri è rientrato Zielinski dopo la parentesi in nazionale polacca durante la quale non è stato impiegato per i postumi dell’infortunio subito contro il Venezia (trauma contusivo al quadricipite destro) e ha ripreso gli allenamenti in gruppo con altri due azzurri di rientro dalle nazionali e cioè Koulibaly e Insigne (altri due azzurri tornati alla base, Di Lorenzo e Rrahmani hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo): Piotr sarà quindi disponibile per il big match contro la Juventus. Spalletti dovrà decidere se schierarlo dal primo minuto oppure a partita in corso. L’opzione per il tecnico azzurro è quella di lanciare subito in campo dal primo minuto il neoacquisto Anguissa che per caratteristiche è adatto sia per il 4-3-3 che per il 4-3-2-1. Sicuro di un posto a centrocampo Fabian Ruiz che si è allenato questi dieci giorni a Castel Volturno non avendo fatto parte del gruppo della nazionale spagnola. Allegri invece a centrocampo potrebbe recuperare Ramsey che aveva accusato un infortunio muscolare nel match della prima giornata contro l’Udinese: il gallese dovrebbe essere tra i convocati e andare in panchina. E forse potrebbe esserci anche Mertens tra quelli del Napoli, il belga anche ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo (come Ghoulam): Spalletti deciderà oggi se convocarlo per la sfida di domani o per quelle successive. Fonte: Il Mattino