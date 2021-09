“Fuga” dal ritiro della Nazionale: si allunga l’ombra delle pressioni

Ritiro della Nazionale. «Io non ho ricevuto telefonate. Io». Roberto Mancini risponde sintetico, ma quell’ “io” lascia qualche dubbio, anzi, più di qualcuno. Come se non escludesse, a priori. l’arrivo di qualche telefonata. In ogni modo resta il fatto che di 34 convocati, 35 con Calabria, siano rimasti a disposizione solo 23 uomini per l’ultimo match. La sensazione è “p riorità ai club”, oggi come ieri. Nessuno mette in dubbio la buonafede dei singoli, ma l’assenza di un comunicato ufficiale del medico della Nazionale (che non ci mette la firma: nessuna diagnosi per iscritto) rende la posizione di diversi giocatori quanto meno imbarazzante. Ma la questione, anche se la Federcalcio e il commissario tecnico Mancini si sono guardati bene dal prenderla di petto, non è ancora chiusa.